Suwandi Pahottua

G0ldenG0LD

Suwandi Pahottua
0 comentarios
Fiabilidad
47 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
JavaGlobalFutures-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
407
Transacciones Rentables:
211 (51.84%)
Transacciones Irrentables:
196 (48.16%)
Mejor transacción:
2 308.14 USD
Peor transacción:
-650.00 USD
Beneficio Bruto:
63 991.45 USD (142 071 pips)
Pérdidas Brutas:
-53 209.36 USD (120 003 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 622.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 955.28 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
64.56%
Carga máxima del depósito:
645.21%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.63
Transacciones Largas:
216 (53.07%)
Transacciones Cortas:
191 (46.93%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
26.49 USD
Beneficio medio:
303.28 USD
Pérdidas medias:
-271.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-2 844.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 844.00 USD (9)
Crecimiento al mes:
15.08%
Pronóstico anual:
182.93%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 587.52 USD
Máxima:
6 627.51 USD (12.98%)
Reducción relativa:
De balance:
12.98% (6 626.51 USD)
De fondos:
99.34% (39 965.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD.FX 397
USDOIL.FX 4
NASDAQ100 4
USDJPY.FX 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD.FX 11K
USDOIL.FX 181
NASDAQ100 -70
USDJPY.FX 48
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD.FX 25K
USDOIL.FX 37
NASDAQ100 -3.4K
USDJPY.FX 139
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 308.14 USD
Peor transacción: -650 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 622.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 844.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JavaGlobalFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 08:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 03:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 10:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 252 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 17:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 09:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 14:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 08:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.05 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.18 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 15:16
Share of trading days is too low
2025.02.05 15:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.05 15:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.05 14:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.04 02:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1001 days of the signal's entire lifetime.
