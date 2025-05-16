Валюты / UAVS
UAVS: AgEagle Aerial Systems Inc
1.81 USD 0.11 (6.47%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UAVS за сегодня изменился на 6.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.84.
Следите за динамикой AgEagle Aerial Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UAVS
Дневной диапазон
1.70 1.84
Годовой диапазон
0.09 10.40
- Предыдущее закрытие
- 1.70
- Open
- 1.72
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.70
- High
- 1.84
- Объем
- 1.801 K
- Дневное изменение
- 6.47%
- Месячное изменение
- -3.72%
- 6-месячное изменение
- 44.80%
- Годовое изменение
- 805.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.