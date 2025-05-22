Devises / UAVS
UAVS: AgEagle Aerial Systems Inc
2.02 USD 0.18 (9.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UAVS a changé de 9.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.81 et à un maximum de 2.08.
Suivez la dynamique AgEagle Aerial Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UAVS Nouvelles
- EagleNXT renouvelle ses accords de distribution avec des partenaires clés d’Amérique latine
- EagleNXT renews distributor agreements with key Latin American partners
- AgEagle begins international shipments of new agricultural sensor
- AgEagle integrates multispectral camera with Ascent’s drone platforms
- Onar Holding adds Kelly Anderson to board, expands size to seven directors
- AgEagle Stock Sinks 6.3% Despite Strong Y/Y Earnings Turnaround in Q2
- Drummond secures advanced drone operation certifications in Colombia
- AgEagle launches RedEdge-P Green camera for precision agriculture
- U.S. proposes new rules to expand commercial drone operations
- AgEagle sells first eBee VISION drone in Thailand, expands into Southeast Asia
- AgEagle’s eBee VISION drone receives Blue UAS certification
- AgEagle stock soars after eBee TAC drone earns Blue UAS certification
- AgEagle’s eBee TAC drone receives Blue UAS certification
- AgEagle receives NYSE American approval for compliance plan
- Drone stocks soar as Pentagon fast-tracks unmanned aircraft production
- AgEagle Aerial Systems replaces auditor WithumSmith+Brown with Grassi & Co.
- AgEagle to demonstrate AI-enabled autonomous drone teaming
- AgEagle Aerial Systems stock rises on expanded South Korea drone sales
- AgEagle sells two more eBee X drones to South Korea, surpassing 100 units
- AgEagle Switzerland Facility Recommended for Prestigious ISO 9001 Certification
- AgEagle Aerial Systems issues new preferred stock
- AgEagle contributes to White House UAV policy discussion
- AgEagle sells drones to Paraguayan government
- AgEagle and Vyom Drones partner for Indian market expansion
Range quotidien
1.81 2.08
Range Annuel
0.09 10.40
- Clôture Précédente
- 1.84
- Ouverture
- 1.86
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Plus Bas
- 1.81
- Plus Haut
- 2.08
- Volume
- 4.193 K
- Changement quotidien
- 9.78%
- Changement Mensuel
- 7.45%
- Changement à 6 Mois
- 61.60%
- Changement Annuel
- 910.00%
20 septembre, samedi