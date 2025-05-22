QuotazioniSezioni
Valute / UAVS
UAVS: AgEagle Aerial Systems Inc

2.02 USD 0.18 (9.78%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UAVS ha avuto una variazione del 9.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.81 e ad un massimo di 2.08.

Segui le dinamiche di AgEagle Aerial Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.81 2.08
Intervallo Annuale
0.09 10.40
Chiusura Precedente
1.84
Apertura
1.86
Bid
2.02
Ask
2.32
Minimo
1.81
Massimo
2.08
Volume
4.193 K
Variazione giornaliera
9.78%
Variazione Mensile
7.45%
Variazione Semestrale
61.60%
Variazione Annuale
910.00%
21 settembre, domenica