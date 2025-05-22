Valute / UAVS
UAVS: AgEagle Aerial Systems Inc
2.02 USD 0.18 (9.78%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UAVS ha avuto una variazione del 9.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.81 e ad un massimo di 2.08.
Segui le dinamiche di AgEagle Aerial Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UAVS News
Intervallo Giornaliero
1.81 2.08
Intervallo Annuale
0.09 10.40
- Chiusura Precedente
- 1.84
- Apertura
- 1.86
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Minimo
- 1.81
- Massimo
- 2.08
- Volume
- 4.193 K
- Variazione giornaliera
- 9.78%
- Variazione Mensile
- 7.45%
- Variazione Semestrale
- 61.60%
- Variazione Annuale
- 910.00%
21 settembre, domenica