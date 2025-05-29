Валюты / TRUP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRUP: Trupanion Inc
44.47 USD 0.26 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRUP за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.83, а максимальная — 45.02.
Следите за динамикой Trupanion Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRUP
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Trupanion Stock?
- Zacks Industry Outlook Highlights Aflac, Trupanion and Globe Life
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Oscar Health Stock Sees Healthy RS Rating Upgrade
- Rawlings Darryl sells Trupanion (TRUP) stock worth $2.2m
- 3 Accident & Health Insurance Stocks to Watch Amid Pricing Pressure
- Trupanion at Canaccord Genuity’s Growth Conference: Strategic Expansion Insight
- Piper Sandler raises Trupanion stock price target to $67 on strong results
- Here's What Key Metrics Tell Us About Trupanion (TRUP) Q2 Earnings
- Trupanion (TRUP) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Trupanion shares soar 20% as pet insurer swings to surprise profit
- Howard Hughes Holdings (HHH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Aflac (AFL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Trupanion (TRUP) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- Employers Holdings (EIG) Q2 Earnings Lag Estimates
- UNM Outperforms Industry, Trades at a Premium: Should You Buy the Stock?
- Opinion: Here’s how the Fed can fight inflation — and shield itself from Trump’s attacks
- Trupanion stock price target raised to $62 from $52 at Piper Sandler
- Trupanion to Host 2025 Annual Investor Day on September 17
- Trupanion Announces Winners of the Veterinary Appreciation Day™ Awards
- Trupanion at William Blair Conference: Strategic Growth Insights
- Trupanion CFO Fawwad Qureshi sells $122,405 in stock
- Trupanion COO John Gallagher sells $191,600 in stock
- Trupanion CFO Qureshi sells $37,698 in common stock
Дневной диапазон
43.83 45.02
Годовой диапазон
31.00 57.88
- Предыдущее закрытие
- 44.73
- Open
- 44.79
- Bid
- 44.47
- Ask
- 44.77
- Low
- 43.83
- High
- 45.02
- Объем
- 1.032 K
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -2.63%
- 6-месячное изменение
- 18.37%
- Годовое изменение
- 6.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.