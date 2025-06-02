Währungen / TRUP
TRUP: Trupanion Inc
44.98 USD 0.17 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRUP hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.95 bis zu einem Hoch von 45.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trupanion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
43.95 45.24
Jahresspanne
31.00 57.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.81
- Eröffnung
- 44.85
- Bid
- 44.98
- Ask
- 45.28
- Tief
- 43.95
- Hoch
- 45.24
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- -1.51%
- 6-Monatsänderung
- 19.72%
- Jahresänderung
- 7.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K