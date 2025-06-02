KurseKategorien
Währungen / TRUP
Zurück zum Aktien

TRUP: Trupanion Inc

44.98 USD 0.17 (0.38%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRUP hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.95 bis zu einem Hoch von 45.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Trupanion Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRUP News

Tagesspanne
43.95 45.24
Jahresspanne
31.00 57.88
Vorheriger Schlusskurs
44.81
Eröffnung
44.85
Bid
44.98
Ask
45.28
Tief
43.95
Hoch
45.24
Volumen
52
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
-1.51%
6-Monatsänderung
19.72%
Jahresänderung
7.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K