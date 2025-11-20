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TILL: Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
Курс TILL за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.51, а максимальная — 18.51.
Следите за динамикой Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TILL сегодня?
Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) сегодня оценивается на уровне 18.51. Инструмент торгуется в пределах 18.51 - 18.51, вчерашнее закрытие составило 18.56, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TILL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF?
Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 18.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.53% и USD. Отслеживайте движения TILL на графике в реальном времени.
Как купить акции TILL?
Вы можете купить акции Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) по текущей цене 18.51. Ордера обычно размещаются около 18.51 или 18.81, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TILL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TILL?
Инвестирование в Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 16.90 - 19.03 и текущей цены 18.51. Многие сравнивают 2.32% и 6.32% перед размещением ордеров на 18.51 или 18.81. Изучайте ежедневные изменения цены TILL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF?
Самая высокая цена Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) за последний год составила 19.03. Акции заметно колебались в пределах 16.90 - 19.03, сравнение с 18.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF?
Самая низкая цена Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) за год составила 16.90. Сравнение с текущими 18.51 и 16.90 - 19.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TILL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TILL?
В прошлом Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.56 и 9.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.56
- Open
- 18.51
- Bid
- 18.51
- Ask
- 18.81
- Low
- 18.51
- High
- 18.51
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 2.32%
- 6-месячное изменение
- 6.32%
- Годовое изменение
- 9.53%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%