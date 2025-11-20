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TILL: Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

18.51 USD 0.05 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс TILL за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.51, а максимальная — 18.51.

Следите за динамикой Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TILL сегодня?

Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) сегодня оценивается на уровне 18.51. Инструмент торгуется в пределах 18.51 - 18.51, вчерашнее закрытие составило 18.56, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TILL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF?

Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF в настоящее время оценивается в 18.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.53% и USD. Отслеживайте движения TILL на графике в реальном времени.

Как купить акции TILL?

Вы можете купить акции Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) по текущей цене 18.51. Ордера обычно размещаются около 18.51 или 18.81, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TILL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TILL?

Инвестирование в Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF предполагает учет годового диапазона 16.90 - 19.03 и текущей цены 18.51. Многие сравнивают 2.32% и 6.32% перед размещением ордеров на 18.51 или 18.81. Изучайте ежедневные изменения цены TILL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF?

Самая высокая цена Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) за последний год составила 19.03. Акции заметно колебались в пределах 16.90 - 19.03, сравнение с 18.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF?

Самая низкая цена Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) за год составила 16.90. Сравнение с текущими 18.51 и 16.90 - 19.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TILL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TILL?

В прошлом Listed Funds Trust Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.56 и 9.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.51 18.51
Годовой диапазон
16.90 19.03
Предыдущее закрытие
18.56
Open
18.51
Bid
18.51
Ask
18.81
Low
18.51
High
18.51
Объем
1
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
2.32%
6-месячное изменение
6.32%
Годовое изменение
9.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%