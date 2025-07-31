Валюты / TIGO
TIGO: Millicom International Cellular S.A
47.73 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIGO за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.27, а максимальная — 47.96.
Следите за динамикой Millicom International Cellular S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.27 47.96
Годовой диапазон
23.61 50.78
- Предыдущее закрытие
- 47.65
- Open
- 47.70
- Bid
- 47.73
- Ask
- 48.03
- Low
- 47.27
- High
- 47.96
- Объем
- 2.192 K
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- -0.73%
- 6-месячное изменение
- 57.37%
- Годовое изменение
- 76.06%
