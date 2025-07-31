КотировкиРазделы
TIGO: Millicom International Cellular S.A

47.73 USD 0.08 (0.17%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TIGO за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.27, а максимальная — 47.96.

Следите за динамикой Millicom International Cellular S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
47.27 47.96
Годовой диапазон
23.61 50.78
Предыдущее закрытие
47.65
Open
47.70
Bid
47.73
Ask
48.03
Low
47.27
High
47.96
Объем
2.192 K
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
-0.73%
6-месячное изменение
57.37%
Годовое изменение
76.06%
