TEX: Terex Corporation

52.93 USD 0.62 (1.16%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TEX за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.10, а максимальная — 53.95.

Следите за динамикой Terex Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
52.10 53.95
Годовой диапазон
31.53 58.66
Предыдущее закрытие
53.55
Open
53.62
Bid
52.93
Ask
53.23
Low
52.10
High
53.95
Объем
1.395 K
Дневное изменение
-1.16%
Месячное изменение
8.57%
6-месячное изменение
42.78%
Годовое изменение
0.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.