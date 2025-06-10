Валюты / TEX
TEX: Terex Corporation
52.93 USD 0.62 (1.16%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TEX за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.10, а максимальная — 53.95.
Следите за динамикой Terex Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TEX
- Президент MSA Safety Сиулло продает акции на сумму $810 тыс.
- Terex Inks Deal to Divest Tower & Rough Terrain Crane Businesses
- The Zacks Analyst Blog Highlights Caterpillar, Komatsu, Terex and The Manitowoc
- CAT Down 5% Since Q2 Earnings Miss: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Terex completes term loan re-pricing, expects $3 million annual savings
- Manitowoc Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline 4% Y/Y
- The Zacks Analyst Blog Highlights Caterpillar, Terex and Komatsu
- Caterpillar Sees Volume Rebound in Q2: Is the Worst Finally Over?
- CAT Q2 Earnings Miss Estimates, Down Y/Y on Tariff-Driven Cost Surge
- Terex Stock: Shifting To Hold, As I Stay On The Sidelines (NYSE:TEX)
- Terex (TEX) Q2 Revenue Jumps 8%
- Don't Overlook Terex (TEX) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Caterpillar is Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Terex (TEX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Terex (TEX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Terex beats estimates, maintains full-year outlook amid mixed segment performance
- Terex Q2 2025 slides: Mixed segment performance as company maintains full-year guidance
- Earnings Preview: Terex (TEX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Zacks Industry Outlook Highlights Caterpillar, Komatsu, Terex and Hyster-Yale
- 4 Stocks to Watch in the Promising Construction & Mining Equipment Industry
- Terex announces quarterly dividend of $0.17 per share
- Raymond James maintains Terex stock rating, sees margin pressure in AWP segment
- Walt Disney To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL), ArcBest (NASDAQ:ARCB)
- JPMorgan raises Terex stock price target to $50, maintains neutral
Дневной диапазон
52.10 53.95
Годовой диапазон
31.53 58.66
- Предыдущее закрытие
- 53.55
- Open
- 53.62
- Bid
- 52.93
- Ask
- 53.23
- Low
- 52.10
- High
- 53.95
- Объем
- 1.395 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 8.57%
- 6-месячное изменение
- 42.78%
- Годовое изменение
- 0.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.