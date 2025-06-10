Devises / TEX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TEX: Terex Corporation
51.97 USD 1.40 (2.62%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TEX a changé de -2.62% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.84 et à un maximum de 53.67.
Suivez la dynamique Terex Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TEX Nouvelles
- Dover: Becoming Relatively Compelling (NYSE:DOV)
- Terex Inks Deal to Divest Tower & Rough Terrain Crane Businesses
- The Zacks Analyst Blog Highlights Caterpillar, Komatsu, Terex and The Manitowoc
- CAT Down 5% Since Q2 Earnings Miss: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Terex completes term loan re-pricing, expects $3 million annual savings
- Manitowoc Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline 4% Y/Y
- The Zacks Analyst Blog Highlights Caterpillar, Terex and Komatsu
- Caterpillar Sees Volume Rebound in Q2: Is the Worst Finally Over?
- CAT Q2 Earnings Miss Estimates, Down Y/Y on Tariff-Driven Cost Surge
- Terex Stock: Shifting To Hold, As I Stay On The Sidelines (NYSE:TEX)
- Terex (TEX) Q2 Revenue Jumps 8%
- Don't Overlook Terex (TEX) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Caterpillar is Set to Report Q2 Earnings: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Terex (TEX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Terex (TEX) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Terex beats estimates, maintains full-year outlook amid mixed segment performance
- Terex Q2 2025 slides: Mixed segment performance as company maintains full-year guidance
- Earnings Preview: Terex (TEX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Zacks Industry Outlook Highlights Caterpillar, Komatsu, Terex and Hyster-Yale
- 4 Stocks to Watch in the Promising Construction & Mining Equipment Industry
- Terex announces quarterly dividend of $0.17 per share
- Raymond James maintains Terex stock rating, sees margin pressure in AWP segment
- Walt Disney To Rally More Than 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL), ArcBest (NASDAQ:ARCB)
- JPMorgan raises Terex stock price target to $50, maintains neutral
Range quotidien
51.84 53.67
Range Annuel
31.53 58.66
- Clôture Précédente
- 53.37
- Ouverture
- 53.49
- Bid
- 51.97
- Ask
- 52.27
- Plus Bas
- 51.84
- Plus Haut
- 53.67
- Volume
- 1.044 K
- Changement quotidien
- -2.62%
- Changement Mensuel
- 6.61%
- Changement à 6 Mois
- 40.19%
- Changement Annuel
- -1.55%
20 septembre, samedi