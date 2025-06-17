Валюты / SUPN
SUPN: Supernus Pharmaceuticals Inc
43.99 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SUPN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.44, а максимальная — 44.20.
Следите за динамикой Supernus Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SUPN
- Supernus Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $45.85
- Supernus Pharmaceuticals price target raised to $40 by Piper Sandler
- Supernus Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 43.62 USD
- Catalyst Pharmaceuticals: A Developing Story That's Cheap Enough (NASDAQ:CPRX)
- Supernus Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Supernus Pharmaceuticals price target raised to $43 from $38 at Stifel
- Supernus Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 40.3 USD
- Supernus (SUPN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Supernus Pharmaceuticals (SUPN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Supernus earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Biogen's Q2 Earnings & Sales Beat, 2025 Outlook Raised, Stock Up
- Cantor Fitzgerald upgrades Supernus Pharmaceuticals stock rating on Qelbree sales outlook
- Biogen Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Supernus-Sage acquisition clears antitrust hurdle as HSR waiting period expires
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Scotiabank downgrades Sage Therapeutics stock rating to Sector Perform
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Stock Market Rises In Range Amid Israel-Iran News, Fed Outlook: Weekly Review
- Supernus to acquire Sage Therapeutics stock for $8.50 per share
- These Analysts Revise Their Forecasts On Sage Therapeutics Following Acquisition News - Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ:SUPN), Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE)
- Sage Therapeutics price target lowered to $8.50 by TD Cowen
- Truist raises Sage Therapeutics price target on Supernus acquisition
- Supernus stock rating reiterated as Piper Sandler questions Sage deal
Дневной диапазон
43.44 44.20
Годовой диапазон
29.16 46.78
- Предыдущее закрытие
- 43.99
- Open
- 43.95
- Bid
- 43.99
- Ask
- 44.29
- Low
- 43.44
- High
- 44.20
- Объем
- 2.355 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -2.14%
- 6-месячное изменение
- 35.31%
- Годовое изменение
- 42.32%
