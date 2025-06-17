Devises / SUPN
SUPN: Supernus Pharmaceuticals Inc
46.04 USD 0.09 (0.20%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SUPN a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.75 et à un maximum de 46.77.
Suivez la dynamique Supernus Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SUPN Nouvelles
Range quotidien
45.75 46.77
Range Annuel
29.16 46.78
- 46.13
- 46.77
- 46.04
- 46.34
- 45.75
- 46.77
- 2.001 K
- -0.20%
- 2.42%
- 41.62%
- 48.95%
20 septembre, samedi