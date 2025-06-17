Währungen / SUPN
SUPN: Supernus Pharmaceuticals Inc
46.13 USD 1.33 (2.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SUPN hat sich für heute um 2.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.28 bis zu einem Hoch von 46.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Supernus Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SUPN News
- Biogen Gets EU Nod for First Postpartum Depression Drug
- Supernus Pharmaceuticals: Heading In The Right Direction (NASDAQ:SUPN)
- Supernus Pharmaceuticals: Top-Manager verkauft Aktien im Wert von 229.350 $
- Supernus Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $45.85
- Supernus Pharmaceuticals price target raised to $40 by Piper Sandler
- Supernus Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 43.62 USD
- Catalyst Pharmaceuticals: A Developing Story That's Cheap Enough (NASDAQ:CPRX)
- Supernus Pharmaceuticals Stock Scores RS Rating Upgrade
- Supernus Pharmaceuticals price target raised to $43 from $38 at Stifel
- Supernus Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 40.3 USD
- Supernus (SUPN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Supernus Pharmaceuticals (SUPN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Supernus earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Biogen's Q2 Earnings & Sales Beat, 2025 Outlook Raised, Stock Up
- Cantor Fitzgerald upgrades Supernus Pharmaceuticals stock rating on Qelbree sales outlook
- Biogen Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Supernus-Sage acquisition clears antitrust hurdle as HSR waiting period expires
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Scotiabank downgrades Sage Therapeutics stock rating to Sector Perform
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Stock Market Rises In Range Amid Israel-Iran News, Fed Outlook: Weekly Review
- Supernus to acquire Sage Therapeutics stock for $8.50 per share
- These Analysts Revise Their Forecasts On Sage Therapeutics Following Acquisition News - Supernus Pharmaceuticals (NASDAQ:SUPN), Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE)
Tagesspanne
44.28 46.23
Jahresspanne
29.16 46.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.80
- Eröffnung
- 44.28
- Bid
- 46.13
- Ask
- 46.43
- Tief
- 44.28
- Hoch
- 46.23
- Volumen
- 2.250 K
- Tagesänderung
- 2.97%
- Monatsänderung
- 2.63%
- 6-Monatsänderung
- 41.89%
- Jahresänderung
- 49.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K