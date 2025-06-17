货币 / SUPN
SUPN: Supernus Pharmaceuticals Inc
43.99 USD 0.00 (0.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SUPN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点43.44和高点44.20进行交易。
关注Supernus Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
43.44 44.20
年范围
29.16 46.78
- 前一天收盘价
- 43.99
- 开盘价
- 43.95
- 卖价
- 43.99
- 买价
- 44.29
- 最低价
- 43.44
- 最高价
- 44.20
- 交易量
- 2.355 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -2.14%
- 6个月变化
- 35.31%
- 年变化
- 42.32%
