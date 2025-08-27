КотировкиРазделы
STRL: Sterling Infrastructure Inc

319.38 USD 3.52 (1.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STRL за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 312.37, а максимальная — 327.07.

Следите за динамикой Sterling Infrastructure Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
312.37 327.07
Годовой диапазон
96.34 327.07
Предыдущее закрытие
322.90
Open
323.01
Bid
319.38
Ask
319.68
Low
312.37
High
327.07
Объем
720
Дневное изменение
-1.09%
Месячное изменение
18.07%
6-месячное изменение
180.23%
Годовое изменение
122.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.