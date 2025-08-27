Валюты / STRL
STRL: Sterling Infrastructure Inc
319.38 USD 3.52 (1.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRL за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 312.37, а максимальная — 327.07.
Следите за динамикой Sterling Infrastructure Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
312.37 327.07
Годовой диапазон
96.34 327.07
- Предыдущее закрытие
- 322.90
- Open
- 323.01
- Bid
- 319.38
- Ask
- 319.68
- Low
- 312.37
- High
- 327.07
- Объем
- 720
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- 18.07%
- 6-месячное изменение
- 180.23%
- Годовое изменение
- 122.61%
