STRA: Strategic Education Inc
81.43 USD 0.33 (0.41%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRA за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.87, а максимальная — 81.97.
Следите за динамикой Strategic Education Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
79.87 81.97
Годовой диапазон
70.98 104.51
- Предыдущее закрытие
- 81.10
- Open
- 80.85
- Bid
- 81.43
- Ask
- 81.73
- Low
- 79.87
- High
- 81.97
- Объем
- 568
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- -2.49%
- Годовое изменение
- -11.62%
