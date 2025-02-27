KurseKategorien
Währungen / STRA
STRA: Strategic Education Inc

83.05 USD 1.11 (1.35%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STRA hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.78 bis zu einem Hoch von 83.27 gehandelt.

Tagesspanne
81.78 83.27
Jahresspanne
70.98 104.51
Vorheriger Schlusskurs
81.94
Eröffnung
82.22
Bid
83.05
Ask
83.35
Tief
81.78
Hoch
83.27
Volumen
489
Tagesänderung
1.35%
Monatsänderung
2.24%
6-Monatsänderung
-0.55%
Jahresänderung
-9.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K