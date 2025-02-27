Währungen / STRA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
STRA: Strategic Education Inc
83.05 USD 1.11 (1.35%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRA hat sich für heute um 1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 81.78 bis zu einem Hoch von 83.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Strategic Education Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STRA News
- Credo Technology and Symbotic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Stride Maintain the 20% Enrollment Growth Trend Into FY26?
- University Of Phoenix Much Improved From Last Time (Pending:PXED)
- BMO Capital raises Strategic Education price target to $94 on growth outlook
- LRN Stock Surges 15% in 3 Months: Should Investors Buy it Now?
- Strategic Education (STRA) Up 9.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Compared to Estimates, Strategic Education (STRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics (Revised)
- Strategic Education (STRA) Q2 EPS Up 16%
- Strategic Education Inc stock hits 52-week low at 74.22 USD
- Compared to Estimates, Strategic Education (STRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Strategic Education Q2 2025 slides reveal margin expansion despite enrollment dip
- Strategic Education (STRA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Stride Stock Tumbles 9% in Past Month: Should You Buy the Dip or Wait?
- Grand Canyon Education Stock: Asset-Light Model Still Has Room To Run (NASDAQ:LOPE)
- Strategic Education: Debt-Free, Scalable, And Ready For Growth (NASDAQ:STRA)
- Strategic Education, Inc. Schedules Second Quarter 2025 Results Conference Call
- Eduction stock sinks amid proposed Pell Grant cuts
- $1 Billion in College Tuition Saved Through Sophia Learning
- Sophia Learning Offers Free College-Level Courses to Rising High School Juniors and Seniors
- How This Education Play Has Defied The Weak Stock Market And Soared To All-Time Highs
- Strategic Education, Inc. (STRA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
81.78 83.27
Jahresspanne
70.98 104.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 81.94
- Eröffnung
- 82.22
- Bid
- 83.05
- Ask
- 83.35
- Tief
- 81.78
- Hoch
- 83.27
- Volumen
- 489
- Tagesänderung
- 1.35%
- Monatsänderung
- 2.24%
- 6-Monatsänderung
- -0.55%
- Jahresänderung
- -9.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K