STRA: Strategic Education Inc

82.01 USD 1.04 (1.25%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STRA a changé de -1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.74 et à un maximum de 84.12.

Suivez la dynamique Strategic Education Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
81.74 84.12
Range Annuel
70.98 104.51
Clôture Précédente
83.05
Ouverture
83.20
Bid
82.01
Ask
82.31
Plus Bas
81.74
Plus Haut
84.12
Volume
585
Changement quotidien
-1.25%
Changement Mensuel
0.96%
Changement à 6 Mois
-1.80%
Changement Annuel
-10.99%
