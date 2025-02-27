Devises / STRA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STRA: Strategic Education Inc
82.01 USD 1.04 (1.25%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STRA a changé de -1.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.74 et à un maximum de 84.12.
Suivez la dynamique Strategic Education Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STRA Nouvelles
- Credo Technology and Symbotic have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Stride Maintain the 20% Enrollment Growth Trend Into FY26?
- University Of Phoenix Much Improved From Last Time (Pending:PXED)
- BMO Capital raises Strategic Education price target to $94 on growth outlook
- LRN Stock Surges 15% in 3 Months: Should Investors Buy it Now?
- Strategic Education (STRA) Up 9.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Compared to Estimates, Strategic Education (STRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics (Revised)
- Strategic Education (STRA) Q2 EPS Up 16%
- Strategic Education Inc stock hits 52-week low at 74.22 USD
- Compared to Estimates, Strategic Education (STRA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Strategic Education Q2 2025 slides reveal margin expansion despite enrollment dip
- Strategic Education (STRA) Beats Q2 Earnings Estimates
- Stride Stock Tumbles 9% in Past Month: Should You Buy the Dip or Wait?
- Grand Canyon Education Stock: Asset-Light Model Still Has Room To Run (NASDAQ:LOPE)
- Strategic Education: Debt-Free, Scalable, And Ready For Growth (NASDAQ:STRA)
- Strategic Education, Inc. Schedules Second Quarter 2025 Results Conference Call
- Eduction stock sinks amid proposed Pell Grant cuts
- $1 Billion in College Tuition Saved Through Sophia Learning
- Sophia Learning Offers Free College-Level Courses to Rising High School Juniors and Seniors
- How This Education Play Has Defied The Weak Stock Market And Soared To All-Time Highs
- Strategic Education, Inc. (STRA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
81.74 84.12
Range Annuel
70.98 104.51
- Clôture Précédente
- 83.05
- Ouverture
- 83.20
- Bid
- 82.01
- Ask
- 82.31
- Plus Bas
- 81.74
- Plus Haut
- 84.12
- Volume
- 585
- Changement quotidien
- -1.25%
- Changement Mensuel
- 0.96%
- Changement à 6 Mois
- -1.80%
- Changement Annuel
- -10.99%
20 septembre, samedi