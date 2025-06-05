Валюты / STGW
STGW: Stagwell Inc - Class A
5.25 USD 0.06 (1.13%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STGW за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.14, а максимальная — 5.31.
Следите за динамикой Stagwell Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.14 5.31
Годовой диапазон
4.03 8.19
- Предыдущее закрытие
- 5.31
- Open
- 5.30
- Bid
- 5.25
- Ask
- 5.55
- Low
- 5.14
- High
- 5.31
- Объем
- 2.086 K
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- -6.91%
- 6-месячное изменение
- -12.50%
- Годовое изменение
- -25.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.