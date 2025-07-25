КотировкиРазделы
ST: Sensata Technologies Holding plc

31.65 USD 0.22 (0.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ST за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.26, а максимальная — 31.89.

Следите за динамикой Sensata Technologies Holding plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
31.26 31.89
Годовой диапазон
17.32 36.64
Предыдущее закрытие
31.87
Open
31.83
Bid
31.65
Ask
31.95
Low
31.26
High
31.89
Объем
2.222 K
Дневное изменение
-0.69%
Месячное изменение
-1.49%
6-месячное изменение
30.73%
Годовое изменение
-11.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.