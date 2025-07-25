Валюты / ST
ST: Sensata Technologies Holding plc
31.65 USD 0.22 (0.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ST за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.26, а максимальная — 31.89.
Следите за динамикой Sensata Technologies Holding plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
31.26 31.89
Годовой диапазон
17.32 36.64
- Предыдущее закрытие
- 31.87
- Open
- 31.83
- Bid
- 31.65
- Ask
- 31.95
- Low
- 31.26
- High
- 31.89
- Объем
- 2.222 K
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- -1.49%
- 6-месячное изменение
- 30.73%
- Годовое изменение
- -11.32%
