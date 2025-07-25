Währungen / ST
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ST: Sensata Technologies Holding plc
31.86 USD 0.76 (2.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ST hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.19 bis zu einem Hoch von 32.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sensata Technologies Holding plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ST News
- Are Investors Undervaluing Sensata Technologies Holding (ST) Right Now?
- Watts Water Soars 40.8% in 12 Months: Is More Upside Left in the Stock?
- Why Is Sensata (ST) Up 7% Since Last Earnings Report?
- Is Sensata Technologies Holding (ST) Stock Undervalued Right Now?
- Amphenol Rises 10% in a Month: Should Investors Buy the Stock?
- Is Sensata Technologies Holding (ST) a Great Value Stock Right Now?
- Sensata Technologies surges 62% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- Bears are Losing Control Over Sensata (ST), Here's Why It's a 'Buy' Now
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Sensata (ST) Q2 Revenue Tops Estimates
- Sensata (ST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Sensata's Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Decrease Y/Y
- Sensata (ST) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Earnings call transcript: Sensata Technologies Q2 2025 reports steady performance
- Sensata (ST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Sensata Technologies shares fall as Q2 revenue drops 8.9% YoY despite earnings beat
- Sensata Tech earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Sensata Q2 2025 presentation: Free cash flow surges despite revenue decline
- Ecore names Jeff Coté as president and COO to drive growth
- Zacks Industry Outlook Highlights Watts Water, Technologies Sensata Technologies and Thermon Group
- Garmin to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- F5 to Report Q3 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- 3 Instruments Stocks Set to Benefit From Industrial Automation
Tagesspanne
31.19 32.09
Jahresspanne
17.32 36.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.10
- Eröffnung
- 31.20
- Bid
- 31.86
- Ask
- 32.16
- Tief
- 31.19
- Hoch
- 32.09
- Volumen
- 1.994 K
- Tagesänderung
- 2.44%
- Monatsänderung
- -0.84%
- 6-Monatsänderung
- 31.60%
- Jahresänderung
- -10.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K