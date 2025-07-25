KurseKategorien
Währungen / ST
Zurück zum Aktien

ST: Sensata Technologies Holding plc

31.86 USD 0.76 (2.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ST hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.19 bis zu einem Hoch von 32.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sensata Technologies Holding plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ST News

Tagesspanne
31.19 32.09
Jahresspanne
17.32 36.64
Vorheriger Schlusskurs
31.10
Eröffnung
31.20
Bid
31.86
Ask
32.16
Tief
31.19
Hoch
32.09
Volumen
1.994 K
Tagesänderung
2.44%
Monatsänderung
-0.84%
6-Monatsänderung
31.60%
Jahresänderung
-10.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K