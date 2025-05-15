Валюты / SRCE
SRCE: 1st Source Corporation
63.12 USD 0.18 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRCE за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.08, а максимальная — 63.24.
Следите за динамикой 1st Source Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
62.08 63.24
Годовой диапазон
52.14 68.13
- Предыдущее закрытие
- 63.30
- Open
- 63.07
- Bid
- 63.12
- Ask
- 63.42
- Low
- 62.08
- High
- 63.24
- Объем
- 152
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- -1.16%
- 6-месячное изменение
- 6.62%
- Годовое изменение
- 6.69%
