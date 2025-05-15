КотировкиРазделы
SRCE: 1st Source Corporation

63.12 USD 0.18 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SRCE за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.08, а максимальная — 63.24.

Следите за динамикой 1st Source Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
62.08 63.24
Годовой диапазон
52.14 68.13
Предыдущее закрытие
63.30
Open
63.07
Bid
63.12
Ask
63.42
Low
62.08
High
63.24
Объем
152
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
-1.16%
6-месячное изменение
6.62%
Годовое изменение
6.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.