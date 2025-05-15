KurseKategorien
SRCE: 1st Source Corporation

64.44 USD 0.77 (1.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRCE hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.44 bis zu einem Hoch von 65.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die 1st Source Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
64.44 65.03
Jahresspanne
52.14 68.13
Vorheriger Schlusskurs
65.21
Eröffnung
65.03
Bid
64.44
Ask
64.74
Tief
64.44
Hoch
65.03
Volumen
34
Tagesänderung
-1.18%
Monatsänderung
0.91%
6-Monatsänderung
8.85%
Jahresänderung
8.92%
