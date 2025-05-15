Währungen / SRCE
SRCE: 1st Source Corporation
64.44 USD 0.77 (1.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRCE hat sich für heute um -1.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.44 bis zu einem Hoch von 65.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die 1st Source Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SRCE News
Tagesspanne
64.44 65.03
Jahresspanne
52.14 68.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.21
- Eröffnung
- 65.03
- Bid
- 64.44
- Ask
- 64.74
- Tief
- 64.44
- Hoch
- 65.03
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -1.18%
- Monatsänderung
- 0.91%
- 6-Monatsänderung
- 8.85%
- Jahresänderung
- 8.92%
