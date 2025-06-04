Валюты / SON
SON: Sonoco Products Company
47.18 USD 0.55 (1.15%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SON за сегодня изменился на -1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.04, а максимальная — 47.86.
Следите за динамикой Sonoco Products Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
47.04 47.86
Годовой диапазон
39.46 55.34
- Предыдущее закрытие
- 47.73
- Open
- 47.86
- Bid
- 47.18
- Ask
- 47.48
- Low
- 47.04
- High
- 47.86
- Объем
- 1.697 K
- Дневное изменение
- -1.15%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- -0.51%
- Годовое изменение
- -13.08%
