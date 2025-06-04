Währungen / SON
SON: Sonoco Products Company
47.01 USD 0.38 (0.80%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SON hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.77 bis zu einem Hoch von 47.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sonoco Products Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SON News
- AptarGroup Rewards Shareholders With 7% Hike in Quarterly Dividend
- Sonoco to Reduce Debt and Boost Portfolio With ThermoSafe Divestment
- Sonoco to Sell ThermoSafe Business to Arsenal Capital Partners for Up to $725 Million
- Sonoco to sell ThermoSafe unit to Arsenal Capital for up to $725 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Sonoco Products Company (SON) Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SON)
- Sonoco Products Stock: Worth The Patience Required (NYSE:SON)
- Silgan Holdings stock rating upgraded by BofA Securities on valuation
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Sonoco Q2 2025 slides: revenue surges 49%, Consumer segment leads growth
- Sonoco Products earnings missed by $0.08, revenue was in line with estimates
- Citi reiterates Buy rating on Sonoco Products stock ahead of earnings
- Sonoco (SON) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Sonoco invests $30 million to expand adhesives and sealants capacity
- BofA downgrades Ball, Greif, O I Glass and Silgan as packaging outlook cools
- Sonoco Announces Death of Can-making Industry Leader TomÃ¡s LÃ³pez
- Sonoco Stock: 20% Compound Total Annual Return Potential (NYSE:SON)
- Sonoco Products: Mundane Business With A Solid Yield (NYSE:SON)
- Sonoco names Paul Joachimczyk as new chief financial officer
- Graphic Packaging Holding: Near-Term Headwinds To Weigh On The Stock
- June's Top Dividend Aristocrat Fat Pitches: Blue-Chip Bargains You Can't Miss
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- UBS launches coverage on paper stocks, most bullish on International Paper
- UBS initiates Sonoco Products stock with neutral rating and $48 target
Tagesspanne
46.77 47.47
Jahresspanne
39.46 55.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.39
- Eröffnung
- 47.28
- Bid
- 47.01
- Ask
- 47.31
- Tief
- 46.77
- Hoch
- 47.47
- Volumen
- 990
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- 0.23%
- 6-Monatsänderung
- -0.86%
- Jahresänderung
- -13.39%
