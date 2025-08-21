Валюты / SLB
SLB: Schlumberger N.V
35.23 USD 0.46 (1.32%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLB за сегодня изменился на 1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.62, а максимальная — 35.55.
Следите за динамикой Schlumberger N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.62 35.55
Годовой диапазон
31.11 46.16
- Предыдущее закрытие
- 34.77
- Open
- 34.87
- Bid
- 35.23
- Ask
- 35.53
- Low
- 34.62
- High
- 35.55
- Объем
- 24.288 K
- Дневное изменение
- 1.32%
- Месячное изменение
- -4.03%
- 6-месячное изменение
- -15.68%
- Годовое изменение
- -15.62%
