Währungen / SLB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SLB: Schlumberger N.V
34.72 USD 0.10 (0.29%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLB hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.16 bis zu einem Hoch von 35.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schlumberger N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLB News
- Investors Heavily Search Schlumberger Limited (SLB): Here is What You Need to Know
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Schlumberger (SLB) Gains As Market Dips: What You Should Know
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- SLB: Stifel bekräftigt Kaufempfehlung aufgrund starker Umfrageergebnisse/n
- Stifel reiterates Buy rating on SLB stock, cites strong survey results
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Schlumberger (SLB) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Plain speaking economist, Purbaya, takes helm as Indonesia’s finance minister
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Schlumberger (SLB) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- How to invest in the cheapest sector of the stock market for long-term gains
- CrowdStrike, KKR, Synchrony Financial And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), KKR (NYSE:KKR)
- Wall Street Analysts Think Schlumberger (SLB) Is a Good Investment: Is It?
- Schlumberger (SLB) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- SLB OneSubsea Wins EPC Contract for Equinor's Fram Sor Project
- How are energy investors positioned?
- Who benefits the most from rate cuts?
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
Tagesspanne
34.16 35.08
Jahresspanne
31.11 46.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.82
- Eröffnung
- 35.04
- Bid
- 34.72
- Ask
- 35.02
- Tief
- 34.16
- Hoch
- 35.08
- Volumen
- 16.783 K
- Tagesänderung
- -0.29%
- Monatsänderung
- -5.42%
- 6-Monatsänderung
- -16.90%
- Jahresänderung
- -16.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K