SLB: Schlumberger N.V

34.72 USD 0.10 (0.29%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLB hat sich für heute um -0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.16 bis zu einem Hoch von 35.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Schlumberger N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
34.16 35.08
Jahresspanne
31.11 46.16
Vorheriger Schlusskurs
34.82
Eröffnung
35.04
Bid
34.72
Ask
35.02
Tief
34.16
Hoch
35.08
Volumen
16.783 K
Tagesänderung
-0.29%
Monatsänderung
-5.42%
6-Monatsänderung
-16.90%
Jahresänderung
-16.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K