通貨 / SLB
SLB: Schlumberger N.V
34.72 USD 0.10 (0.29%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLBの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり34.16の安値と35.08の高値で取引されました。
Schlumberger N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SLB News
1日のレンジ
34.16 35.08
1年のレンジ
31.11 46.16
- 以前の終値
- 34.82
- 始値
- 35.04
- 買値
- 34.72
- 買値
- 35.02
- 安値
- 34.16
- 高値
- 35.08
- 出来高
- 16.783 K
- 1日の変化
- -0.29%
- 1ヶ月の変化
- -5.42%
- 6ヶ月の変化
- -16.90%
- 1年の変化
- -16.84%
