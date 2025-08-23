クォートセクション
SLB: Schlumberger N.V

34.72 USD 0.10 (0.29%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SLBの今日の為替レートは、-0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり34.16の安値と35.08の高値で取引されました。

Schlumberger N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
34.16 35.08
1年のレンジ
31.11 46.16
以前の終値
34.82
始値
35.04
買値
34.72
買値
35.02
安値
34.16
高値
35.08
出来高
16.783 K
1日の変化
-0.29%
1ヶ月の変化
-5.42%
6ヶ月の変化
-16.90%
1年の変化
-16.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K