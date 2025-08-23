통화 / SLB
SLB: Schlumberger N.V
34.42 USD 0.30 (0.86%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLB 환율이 오늘 -0.86%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.01이고 고가는 34.56이었습니다.
Schlumberger N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SLB News
- Investors Heavily Search Schlumberger Limited (SLB): Here is What You Need to Know
- SCHD ETF News, 9/17/2025 - TipRanks.com
- Schlumberger (SLB) Gains As Market Dips: What You Should Know
- SCHD ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Stifel, SLB에 ’매수’ 등급 재확인... 설문조사 결과 강조
- Stifel reiterates Buy rating on SLB stock, cites strong survey results
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Schlumberger (SLB) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Plain speaking economist, Purbaya, takes helm as Indonesia’s finance minister
- Analysis-ConocoPhillips’ deep layoffs highlight need for capital discipline, analysts say
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Factbox-Global oil and gas company layoffs in 2024 and 2025
- Schlumberger (SLB) Declines More Than Market: Some Information for Investors
- How to invest in the cheapest sector of the stock market for long-term gains
- CrowdStrike, KKR, Synchrony Financial And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), KKR (NYSE:KKR)
- Wall Street Analysts Think Schlumberger (SLB) Is a Good Investment: Is It?
- Schlumberger (SLB) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Exxon Mobil Stock Isn't Moving As It Prepares Reentry To Russia But This Energy Stock Is Jumping
- SLB OneSubsea Wins EPC Contract for Equinor's Fram Sor Project
- How are energy investors positioned?
- Who benefits the most from rate cuts?
- 5 Ideal 'Safer' Dividend Buys From Bloomberg’s August Watch List
일일 변동 비율
34.01 34.56
년간 변동
31.11 46.16
- 이전 종가
- 34.72
- 시가
- 34.45
- Bid
- 34.42
- Ask
- 34.72
- 저가
- 34.01
- 고가
- 34.56
- 볼륨
- 19.197 K
- 일일 변동
- -0.86%
- 월 변동
- -6.24%
- 6개월 변동
- -17.62%
- 년간 변동율
- -17.56%
