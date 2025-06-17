Валюты / SIBN
SIBN: SI-BONE Inc
15.10 USD 0.04 (0.26%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIBN за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.04, а максимальная — 15.37.
Следите за динамикой SI-BONE Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SIBN
- Si-Bone at Barclays Conference: Strategic Growth and Innovation
- SI-BONE stock price target reiterated at $25 by Cantor Fitzgerald
- Dunn, director at Si-Bone, sells $5,090 in SIBN stock
- Si-bone (SIBN) Q2 Revenue Jumps 22%
- SI-BONE stock price target raised to $28 from $27 at Jefferies on strong Q2
- SI-BONE, Inc. (SIBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SI-BONE, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SIBN)
- Si-Bone (SIBN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Si-Bone Q2 2025 beats earnings expectations
- SI-BONE Q2 2025 slides: Revenue jumps 22%, raises full-year guidance
- Si-Bone earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Si-Bone SVP Pisetsky sells $57k in shares
- Si-Bone at 2025 Truist MedTech: Strategic Growth and Expansion
Дневной диапазон
15.04 15.37
Годовой диапазон
11.70 20.06
- Предыдущее закрытие
- 15.14
- Open
- 15.13
- Bid
- 15.10
- Ask
- 15.40
- Low
- 15.04
- High
- 15.37
- Объем
- 944
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -8.32%
- 6-месячное изменение
- 8.09%
- Годовое изменение
- 6.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.