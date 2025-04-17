Währungen / SIBN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SIBN: SI-BONE Inc
14.88 USD 0.30 (1.98%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SIBN hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.82 bis zu einem Hoch von 15.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die SI-BONE Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIBN News
- EU proposes 19th sanctions package against Russia, includes full LNG ban
- Si-Bone at Barclays Conference: Strategic Growth and Innovation
- Factbox-Russian energy export disruptions since start of Ukraine war
- SI-BONE stock price target reiterated at $25 by Cantor Fitzgerald
- Dunn, director at Si-Bone, sells $5,090 in SIBN stock
- Si-bone (SIBN) Q2 Revenue Jumps 22%
- SI-BONE stock price target raised to $28 from $27 at Jefferies on strong Q2
- SI-BONE, Inc. (SIBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SI-BONE, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SIBN)
- Si-Bone (SIBN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Si-Bone Q2 2025 beats earnings expectations
- SI-BONE Q2 2025 slides: Revenue jumps 22%, raises full-year guidance
- Si-Bone earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Glaukos (GKOS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Serbia seeks extension of US sanctions waiver for oil firm NIS, minister says
- Si-Bone SVP Pisetsky sells $57k in shares
- Russia’s spy agency says Serbia sold ammunition to Ukraine via Bulgaria, Czech Republic
- US, Chinese strategic reserve buys may offset oil surplus, Russia’s Gazprom Neft says
- Si-Bone at 2025 Truist MedTech: Strategic Growth and Expansion
- SI-BONE to Truist Securities MedTech Conference on June 17, 2025
- SI-BONE to Present at Goldman Sachs 46th Global Healthcare Conference on June 10, 2025
- Russia’s cooling economy facing ’hypothermia’ risks, minister warns
- Exclusive-Russia’s major exporters cut rail cargo volumes as economy slows, document shows
- Exports of sanctioned Russian Arctic oil to China set to rise in April, sources say
Tagesspanne
14.82 15.21
Jahresspanne
11.70 20.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.18
- Eröffnung
- 15.20
- Bid
- 14.88
- Ask
- 15.18
- Tief
- 14.82
- Hoch
- 15.21
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- -1.98%
- Monatsänderung
- -9.65%
- 6-Monatsänderung
- 6.51%
- Jahresänderung
- 4.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K