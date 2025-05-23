Devises / SIBN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SIBN: SI-BONE Inc
14.60 USD 0.58 (3.82%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SIBN a changé de -3.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.48 et à un maximum de 15.21.
Suivez la dynamique SI-BONE Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIBN Nouvelles
- L’UE propose un 19e paquet de sanctions contre la Russie, incluant une interdiction totale du GNL
- EU proposes 19th sanctions package against Russia, includes full LNG ban
- Si-Bone at Barclays Conference: Strategic Growth and Innovation
- Factbox-Russian energy export disruptions since start of Ukraine war
- SI-BONE stock price target reiterated at $25 by Cantor Fitzgerald
- Dunn, director at Si-Bone, sells $5,090 in SIBN stock
- Si-bone (SIBN) Q2 Revenue Jumps 22%
- SI-BONE stock price target raised to $28 from $27 at Jefferies on strong Q2
- SI-BONE, Inc. (SIBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SI-BONE, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SIBN)
- Si-Bone (SIBN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Si-Bone Q2 2025 beats earnings expectations
- SI-BONE Q2 2025 slides: Revenue jumps 22%, raises full-year guidance
- Si-Bone earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Glaukos (GKOS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Serbia seeks extension of US sanctions waiver for oil firm NIS, minister says
- Si-Bone SVP Pisetsky sells $57k in shares
- Russia’s spy agency says Serbia sold ammunition to Ukraine via Bulgaria, Czech Republic
- US, Chinese strategic reserve buys may offset oil surplus, Russia’s Gazprom Neft says
- Si-Bone at 2025 Truist MedTech: Strategic Growth and Expansion
- SI-BONE to Truist Securities MedTech Conference on June 17, 2025
- SI-BONE to Present at Goldman Sachs 46th Global Healthcare Conference on June 10, 2025
- Russia’s cooling economy facing ’hypothermia’ risks, minister warns
- Exclusive-Russia’s major exporters cut rail cargo volumes as economy slows, document shows
Range quotidien
14.48 15.21
Range Annuel
11.70 20.06
- Clôture Précédente
- 15.18
- Ouverture
- 15.20
- Bid
- 14.60
- Ask
- 14.90
- Plus Bas
- 14.48
- Plus Haut
- 15.21
- Volume
- 1.551 K
- Changement quotidien
- -3.82%
- Changement Mensuel
- -11.35%
- Changement à 6 Mois
- 4.51%
- Changement Annuel
- 2.82%
20 septembre, samedi