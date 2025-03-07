Валюты / SGMT
SGMT: Sagimet Biosciences Inc - Series A
6.20 USD 0.16 (2.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGMT за сегодня изменился на -2.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.12, а максимальная — 6.42.
Следите за динамикой Sagimet Biosciences Inc - Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SGMT
- Here's Why Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) is Poised for a Turnaround After Losing 15.8% in 4 Weeks
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) Cantor Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Sagimet (SGMT): Strong Denifanstat Pipeline Progress, Funding Overhang Keeps Stock At Hold
- Sagimet Gains Momentum As FDA Eases Path For MASH Drug Development (NASDAQ:SGMT)
- Sagimet Biosciences appoints KPMG as new auditor, replaces Deloitte
- Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- After Plunging 28% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Sagimet Biosciences Inc. (SGMT)
- Sagimet Biosciences enters $75 million at-the-market sales agreement with Leerink Partners
- Wedbush initiates coverage on Sagimet Biosciences stock with Outperform rating
- This Sarepta Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Eupraxia Pharmaceuticals (NASDAQ:EPRX), Braze (NASDAQ:BRZE)
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Sagimet stock holds steady as JMP reiterates $31 price target
- Sagimet Biosciences updates executive compensation
- Sagimet Biosciences to Host Virtual KOL Event, A New Mechanism of Action in Treating Acne: Update on Positive Phase 3 Denifanstat Trial for the Treatment of Moderate to Severe Acne on June 16, 2
- Sagimet: Positive China Partner Acne Vulgaris Data Bodes Well For TVB-3567 (SGMT)
- Sagimet's Partner Achieves Positive Results With Oral Acne Drug In Phase 3 Trial In China, Stock Jumps - Sagimet Biosciences (NASDAQ:SGMT)
- leerink partners maintains outperform rating on sagimet stock
- Sagimet Biosciences shares soar on positive acne treatment trial results
- Sagimet Biosciences Announces Positive Phase 3 Results for Denifanstat for the Treatment of Moderate-to-Severe Acne from Partner Ascletis
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- Sagimet Biosciences’ Denifanstat Should Be Worth More Today (NASDAQ:SGMT)
Дневной диапазон
6.12 6.42
Годовой диапазон
1.73 11.41
- Предыдущее закрытие
- 6.36
- Open
- 6.32
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Low
- 6.12
- High
- 6.42
- Объем
- 1.484 K
- Дневное изменение
- -2.52%
- Месячное изменение
- -16.33%
- 6-месячное изменение
- 87.88%
- Годовое изменение
- 63.16%
