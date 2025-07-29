Валюты / SEE
SEE: Sealed Air Corporation
33.86 USD 0.20 (0.59%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEE за сегодня изменился на 0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.44, а максимальная — 33.99.
Следите за динамикой Sealed Air Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SEE
Дневной диапазон
33.44 33.99
Годовой диапазон
22.81 38.85
- Предыдущее закрытие
- 33.66
- Open
- 33.49
- Bid
- 33.86
- Ask
- 34.16
- Low
- 33.44
- High
- 33.99
- Объем
- 1.862 K
- Дневное изменение
- 0.59%
- Месячное изменение
- 5.48%
- 6-месячное изменение
- 17.90%
- Годовое изменение
- -6.64%
