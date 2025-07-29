Währungen / SEE
SEE: Sealed Air Corporation
34.38 USD 0.60 (1.78%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEE hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.75 bis zu einem Hoch von 34.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sealed Air Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
33.75 34.44
Jahresspanne
22.81 38.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.78
- Eröffnung
- 33.81
- Bid
- 34.38
- Ask
- 34.68
- Tief
- 33.75
- Hoch
- 34.44
- Volumen
- 2.837 K
- Tagesänderung
- 1.78%
- Monatsänderung
- 7.10%
- 6-Monatsänderung
- 19.71%
- Jahresänderung
- -5.21%
