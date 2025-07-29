KurseKategorien
Währungen / SEE
Zurück zum Aktien

SEE: Sealed Air Corporation

34.38 USD 0.60 (1.78%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SEE hat sich für heute um 1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.75 bis zu einem Hoch von 34.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sealed Air Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEE News

Tagesspanne
33.75 34.44
Jahresspanne
22.81 38.85
Vorheriger Schlusskurs
33.78
Eröffnung
33.81
Bid
34.38
Ask
34.68
Tief
33.75
Hoch
34.44
Volumen
2.837 K
Tagesänderung
1.78%
Monatsänderung
7.10%
6-Monatsänderung
19.71%
Jahresänderung
-5.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K