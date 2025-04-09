Валюты / SAR
SAR: Saratoga Investment Corp New
24.23 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SAR за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.07, а максимальная — 24.33.
Следите за динамикой Saratoga Investment Corp New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.07 24.33
Годовой диапазон
21.10 26.49
- Предыдущее закрытие
- 24.21
- Open
- 24.24
- Bid
- 24.23
- Ask
- 24.53
- Low
- 24.07
- High
- 24.33
- Объем
- 195
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- -5.31%
- 6-месячное изменение
- -4.76%
- Годовое изменение
- 4.44%
