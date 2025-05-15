Валюты / RTO
RTO: Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each represent
24.98 USD 0.14 (0.56%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RTO за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.93, а максимальная — 25.17.
Следите за динамикой Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RTO
- Is Work-From-Home Still the New Normal For Corporate America?
- Rentokil: Critical Assessment Of Recent Turnaround Successes (NYSE:RTO)
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.33%
- Rentokil Initial plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RTO)
- European construction stocks slide after James Hardie’s U.S. housing warning
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.50%
- Battle of the Bugs: Which Pest Control Stock is Best?
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.78%
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.05%
- FTSE 100 today: Index rises on earnings rally; pound drops further to $1.32
- Rentokil jumps over 9% as profit tops forecast, U.S. pest control improves
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.65%
- Tariffs may lower medium-term inflation risks, curb spending, says New Zealand central banker
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.17%
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.50%
- RBC sees Rentokil in “waiting room” but stays bullish on long-term outlook
- Rentokil price target lowered to GBP4.40 by RBC Capital on workwear sale
- The Bed Bug Boom: Terminix Reveals Top 50 Infested U.S. Cities
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.18%
- Rentokil stock holds Buy rating, GBP4.25 target from Deutsche Bank
- Rentokil May Soon Exterminate Its Growth Problems In The US (NYSE:RTO)
- Rentokil to sell French workwear unit to H.I.G. Capital for €410 mln
- Rentokil stock rating downgraded to Sell by Berenberg
Дневной диапазон
24.93 25.17
Годовой диапазон
19.61 27.37
- Предыдущее закрытие
- 25.12
- Open
- 25.14
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Low
- 24.93
- High
- 25.17
- Объем
- 1.064 K
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 4.17%
- 6-месячное изменение
- 6.89%
- Годовое изменение
- 0.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.