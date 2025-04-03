Валюты / RES
RES: RPC Inc
4.60 USD 0.13 (2.91%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RES за сегодня изменился на 2.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.46, а максимальная — 4.61.
Следите за динамикой RPC Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RES
- Comcast and Allstate Look Good on Price-to-Cash-Flow
- 3 Energy Stocks Under $5 With Strong Value Fundamentals
- German business sentiment rises to highest level in more than a year
- RPC Posts 16% Revenue Gain in Q2
- RPC Q2 Earnings Lag Estimates, Revenues Increase Y/Y
- RPC, Inc. (RES) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ServerWhere Launched AMD Dedicated Servers for Solana & Blockchain RPC Nodes
- RPC (RES) Q2 Earnings Miss Estimates
- Analysts Estimate RPC (RES) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Allnodes Among First to Launch Bare Metal Servers powered by AMD Threadripper 9000 Series
- RPC appoints Gary Kolstad to board of directors
- Asia’s budding dividend zeal needs more support to flourish
- Palm Valley Capital Fund Q2 2025 Commentary
- SIG names Pim Vervaat as new CEO and future chair
- XDC Network Concludes Integration with Utila Enabling Institutional Access to Custody Assets
- European first-quarter corporate profits seen rising 1.9%, up from last week's estimate
- Foreign investors return to Asian equities in May, reversing prolonged outflows
- Trading platform iFOREX eyes London listing to enhance market presence
- Exclusive: Forensic review found India's IndusInd Bank executives traded shares before accounting disclosure, document shows
- European first-quarter corporate profits seen rising 0.4% on hopes of easing trade tensions
- Portugal's Novo Banco sticks to IPO plan despite market volatility
- Portugal's Novo Banco quarterly profit falls on lower interest margin
- Spotify's high payroll taxes hurt profit, shares slide
- Trump's trade policies triggered largest Asian equity outflows in at least 15 years in Q1
Дневной диапазон
4.46 4.61
Годовой диапазон
4.10 7.22
- Предыдущее закрытие
- 4.47
- Open
- 4.47
- Bid
- 4.60
- Ask
- 4.90
- Low
- 4.46
- High
- 4.61
- Объем
- 1.028 K
- Дневное изменение
- 2.91%
- Месячное изменение
- -3.16%
- 6-месячное изменение
- -16.36%
- Годовое изменение
- -27.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.