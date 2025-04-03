Währungen / RES
RES: RPC Inc
4.62 USD 0.06 (1.32%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RES hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.49 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die RPC Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RES News
- RPC Posts 16% Revenue Gain in Q2
- RPC Q2 Earnings Lag Estimates, Revenues Increase Y/Y
- RPC (RES) Q2 Earnings Miss Estimates
- RPC appoints Gary Kolstad to board of directors
Tagesspanne
4.49 4.63
Jahresspanne
4.10 7.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.56
- Eröffnung
- 4.58
- Bid
- 4.62
- Ask
- 4.92
- Tief
- 4.49
- Hoch
- 4.63
- Volumen
- 1.482 K
- Tagesänderung
- 1.32%
- Monatsänderung
- -2.74%
- 6-Monatsänderung
- -16.00%
- Jahresänderung
- -26.90%
