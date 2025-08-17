КотировкиРазделы
PWR
PWR: Quanta Services Inc

378.24 USD 7.44 (1.93%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PWR за сегодня изменился на -1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 375.50, а максимальная — 386.92.

Следите за динамикой Quanta Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
375.50 386.92
Годовой диапазон
227.08 424.94
Предыдущее закрытие
385.68
Open
385.89
Bid
378.24
Ask
378.54
Low
375.50
High
386.92
Объем
1.524 K
Дневное изменение
-1.93%
Месячное изменение
2.50%
6-месячное изменение
49.66%
Годовое изменение
27.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.