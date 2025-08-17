Валюты / PWR
PWR: Quanta Services Inc
378.24 USD 7.44 (1.93%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PWR за сегодня изменился на -1.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 375.50, а максимальная — 386.92.
Следите за динамикой Quanta Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PWR
Дневной диапазон
375.50 386.92
Годовой диапазон
227.08 424.94
- Предыдущее закрытие
- 385.68
- Open
- 385.89
- Bid
- 378.24
- Ask
- 378.54
- Low
- 375.50
- High
- 386.92
- Объем
- 1.524 K
- Дневное изменение
- -1.93%
- Месячное изменение
- 2.50%
- 6-месячное изменение
- 49.66%
- Годовое изменение
- 27.22%
