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PUSH: PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
Курс PUSH за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.31, а максимальная — 50.37.
Следите за динамикой PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для PUSH
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PUSH сегодня?
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) сегодня оценивается на уровне 50.34. Инструмент торгуется в пределах 50.31 - 50.37, вчерашнее закрытие составило 50.38, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PUSH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF?
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.69% и USD. Отслеживайте движения PUSH на графике в реальном времени.
Как купить акции PUSH?
Вы можете купить акции PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) по текущей цене 50.34. Ордера обычно размещаются около 50.34 или 50.64, тогда как 17 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PUSH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PUSH?
Инвестирование в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF предполагает учет годового диапазона 50.25 - 51.03 и текущей цены 50.34. Многие сравнивают 0.08% и -0.47% перед размещением ордеров на 50.34 или 50.64. Изучайте ежедневные изменения цены PUSH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF?
Самая высокая цена PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) за последний год составила 51.03. Акции заметно колебались в пределах 50.25 - 51.03, сравнение с 50.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF?
Самая низкая цена PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) за год составила 50.25. Сравнение с текущими 50.34 и 50.25 - 51.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PUSH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PUSH?
В прошлом PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.38 и -0.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.38
- Open
- 50.31
- Bid
- 50.34
- Ask
- 50.64
- Low
- 50.31
- High
- 50.37
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -0.47%
- Годовое изменение
- -0.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%