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PUSH: PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

50.38 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PUSH汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点50.36和高点50.41进行交易。

关注PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PUSH交易应用程序

Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Scalper Vault MT5
Oleg Rodin
指标
Scalper Vault   是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Unique Professional 8 Sniper MT5
Mohit Dhariwal
指标
Unique Professional 8 Snipe r is a  multi-timeframe indicator   that combines 8 different technical conditions to generate high probability BUY/SELL signal set ups and gives high probability precise entries. It's a   non-repaint  indicator with   8 confirmations   and then a precise entry when all conditions are met. Direct Ea on this is available too - https://www.mql5.com/en/market/product/187552 ALERTS AND PUSH NOTIFICATION AVAILABLE WITH ENTRY TP AND SL MT4 is also available- https://www.mql
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
指标
The indicator looks for consolidation (flat) in the market at a certain time, builds a box-channel and marks levels indented from it for a breakdawn. After crossing one of the levels, the indicator marks the zone for take profit and calculates the corresponding profit or loss in the direction of this entry on the panel. Thus, the indicator, adjusting to the market, finds a flat area of the market, with the beginning of a trend movement to enter it. Version for MT4: https://www.mql5.com/en/market
FREE
Arrowhead MT5
Ivan Grachev
4.43 (14)
指标
Indicator determines the direction of price movement, calculates the possibility of entering the market using an internal formula and displays a breakout entry signal. Indicator signals appear both at the beginning of trend movements and in the opposite direction, which allows you to open and close orders as efficiently as possible in any of the market conditions. Version for МТ4: https://www.mql5.com/en/market/product/58349 Benefits: a unique signal calculation formula; high signal accuracy; d
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Smart Breakout Targets
Shipra Gupta
指标
Smart Breakout Targets PRO MT5 Smart Breakout Targets PRO 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的机构级突破交易系统。该指标专为高频头寸黄牛、日内交易者和系统化波段交易者设计，将识别市场压缩和爆发性价格扩张的过程完全自动化。 系统持续扫描市场，寻找盘整区间、局部流动性池以及即将到来的波动率扩张。当确认发生突破时，指标会立即在图表上实时计算并预测出优化后的入场点、基于波动率的自动止损位以及三个连续的止盈目标。该系统采用完全不重绘（Non-Repainting）的逻辑构建，信号在蜡烛收盘时严格锁定，以确保历史数据的准确性和可靠的回测效果。 核心 trading 理念 市场大约有 70% 的时间处于震荡盘整状态，只有 30% 的时间处于趋势行情中。Smart Breakout Targets PRO 的设计初衷正是为了捕捉这两个阶段转换时的暴利。指标能够映射出价格被困在狭窄支撑和阻力区域之间的市场压缩区。随着成交量在这些区间内积聚，流动性在两侧不断叠加。 该算法并不会去生硬地预测市场将向哪个方向突破，而是追踪潜在的动能和量能
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SAB Price Alerts and Candle Timer
Sabin Florent Thenard
指标
SAB Price Alerts 让您一键把任意价位变成 TradingView 风格的价格提醒，同时在价格旁边 保留简洁的 K 线倒计时和点差。 点击 [+ Alert]，在任意价位放置一条可拖动的价格线；当价格触及时，您会得到： - 一个品牌化的图表横幅，显示品种、价格和精确的日期/时间，并带有 OK 确认按钮（不再是   普通的 MT5 弹窗）， - 一个自定义提示音 - Ding、Bell 或 Opening bell，已内置于产品中（无需安装）， - 可选的手机 PUSH 推送通知。 与众不同之处 - 提醒才是核心。用鼠标放置、移动并重新激活价格提醒，配合精美横幅、自定义声音和推送，   远超普通的 K 线计时器。 功能 - 可拖动的价格提醒：用鼠标放置、拖动、重新激活；每次穿越触发一次；切换时间周期后仍保留；   处理跳空 - 多个提醒 = 多个横幅堆叠显示（日期、时间、OK；可选自动消失） - 内置提示音（默认 Ding、Bell、Opening bell）或您自己的 .wav - 价格旁的 K 线倒计时，最后几秒变为警示颜色 - 计时器下方的实时点差 - 可移动
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常见问题解答

PUSH股票今天的价格是多少？

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF股票今天的定价为50.38。它在50.36 - 50.41范围内交易，昨天的收盘价为50.34，交易量达到35。PUSH的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF股票是否支付股息？

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF目前的价值为50.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.61%和USD。实时查看图表以跟踪PUSH走势。

如何购买PUSH股票？

您可以以50.38的当前价格购买PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF股票。订单通常设置在50.38或50.68附近，而35和0.04%显示市场活动。立即关注PUSH的实时图表更新。

如何投资PUSH股票？

投资PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF需要考虑年度范围50.25 - 51.03和当前价格50.38。许多人在以50.38或50.68下订单之前，会比较0.16%和。实时查看PUSH价格图表，了解每日变化。

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF的最高价格是51.03。在50.25 - 51.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF的绩效。

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF（PUSH）的最低价格为50.25。将其与当前的50.38和50.25 - 51.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PUSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PUSH股票是什么时候拆分的？

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.34和-0.61%中可见。

日范围
50.36 50.41
年范围
50.25 51.03
前一天收盘价
50.34
开盘价
50.36
卖价
50.38
买价
50.68
最低价
50.36
最高价
50.41
交易量
35
日变化
0.08%
月变化
0.16%
6个月变化
-0.40%
年变化
-0.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%