Валюты / PSFE
PSFE: Paysafe Limited
13.84 USD 0.11 (0.79%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSFE за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.78, а максимальная — 14.10.
Следите за динамикой Paysafe Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PSFE
Дневной диапазон
13.78 14.10
Годовой диапазон
11.37 26.19
- Предыдущее закрытие
- 13.95
- Open
- 13.93
- Bid
- 13.84
- Ask
- 14.14
- Low
- 13.78
- High
- 14.10
- Объем
- 205
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- -11.23%
- Годовое изменение
- -37.74%
