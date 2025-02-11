КотировкиРазделы
PSFE: Paysafe Limited

13.84 USD 0.11 (0.79%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSFE за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.78, а максимальная — 14.10.

Следите за динамикой Paysafe Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
13.78 14.10
Годовой диапазон
11.37 26.19
Предыдущее закрытие
13.95
Open
13.93
Bid
13.84
Ask
14.14
Low
13.78
High
14.10
Объем
205
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
-11.23%
Годовое изменение
-37.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.