PFS: Provident Financial Services Inc
19.60 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFS за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.36, а максимальная — 19.71.
Следите за динамикой Provident Financial Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.36 19.71
Годовой диапазон
14.34 22.24
- Предыдущее закрытие
- 19.58
- Open
- 19.47
- Bid
- 19.60
- Ask
- 19.90
- Low
- 19.36
- High
- 19.71
- Объем
- 906
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- 14.75%
- Годовое изменение
- 6.64%
