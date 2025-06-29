Валюты / PETS
PETS: PetMed Express Inc
2.82 USD 0.01 (0.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PETS за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.76, а максимальная — 2.87.
Следите за динамикой PetMed Express Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.76 2.87
Годовой диапазон
2.72 6.85
- Предыдущее закрытие
- 2.81
- Open
- 2.82
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Low
- 2.76
- High
- 2.87
- Объем
- 175
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- -7.24%
- 6-месячное изменение
- -32.54%
- Годовое изменение
- -23.16%
