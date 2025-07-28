Валюты / PEGA
PEGA: Pegasystems Inc
58.04 USD 1.19 (2.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PEGA за сегодня изменился на -2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.80, а максимальная — 59.44.
Следите за динамикой Pegasystems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PEGA
- Pegasystems maintains quarterly dividend of $0.03 per share
- Pegasystems Inc. (PEGA) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference
- Can ServiceNow's Expanding Federal Footprint Push the Share Higher?
- Pegasystems Inc. (PEGA) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Pegasystems at Citi Conference: AI Blueprint Drives Growth
- 5 big analyst AI moves: AI stocks’ valuations nearing dotcom levels; AMD upgraded
- Can Rising Workflow Adoption Push ServiceNow Shares Higher?
- ADBE vs. PEGA: Which Enterprise Software Stock is a Better Buy Now?
- RBC on why AI is not the “death of software”
- PEGA's Cloud Backlog Climbs: A Sign of Strong Revenue Visibility?
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Do Options Traders Know Something About Pegasystems Stock We Don't?
- Pegasystems (PEGA) Down 10.7% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Pega at Rosenblatt’s Summit: AI Strategy and Future Prospects
- PEGA Trades 16% Below 52-Week High: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Why Is Appian Stock Soaring Thursday? - Appian (NASDAQ:APPN)
- Why Pegasystems (PEGA) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Should You Buy Stock Splits?
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Beat the Market the Zacks Way: Oracle, Credo Tech, Palantir in Focus
- QMOM ETF Is Struggling, Consider Other Options (NASDAQ:QMOM)
- Strong Cloud Subscription Aids PEGA's Prospects: What's More to Come?
- NOW's Subscription Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Top Stock Picks for Week of July 28, 2025
Дневной диапазон
57.80 59.44
Годовой диапазон
48.30 113.67
- Предыдущее закрытие
- 59.23
- Open
- 59.40
- Bid
- 58.04
- Ask
- 58.34
- Low
- 57.80
- High
- 59.44
- Объем
- 3.711 K
- Дневное изменение
- -2.01%
- Месячное изменение
- 9.61%
- 6-месячное изменение
- -16.61%
- Годовое изменение
- -20.70%
