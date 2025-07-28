КотировкиРазделы
Валюты / PEGA
PEGA: Pegasystems Inc

58.04 USD 1.19 (2.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEGA за сегодня изменился на -2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.80, а максимальная — 59.44.

Следите за динамикой Pegasystems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
57.80 59.44
Годовой диапазон
48.30 113.67
Предыдущее закрытие
59.23
Open
59.40
Bid
58.04
Ask
58.34
Low
57.80
High
59.44
Объем
3.711 K
Дневное изменение
-2.01%
Месячное изменение
9.61%
6-месячное изменение
-16.61%
Годовое изменение
-20.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.