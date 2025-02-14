Валюты / PDFS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PDFS: PDF Solutions Inc
19.94 USD 0.29 (1.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PDFS за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.57, а максимальная — 19.97.
Следите за динамикой PDF Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PDFS
- PDF Solutions, Inc. (PDFS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PDF Solutions Q2 2025 sees record revenue growth
- DA Davidson assumes coverage on PDF Solutions stock with Neutral rating
- PDF Solutions (PDFS) Q2 Sales Up 24%
- PDF Solutions (PDFS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PDF Solutions earnings matched, revenue topped estimates
- Forrester Research (FORR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PDF Solutions (PDFS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- DA Davidson maintains buy rating on PDF Solutions stock
- DA Davidson maintains BUY on PDF Solutions amid China risks
- PDF Solutions: Potential For Fast Growth Has Been Priced In (NASDAQ:PDFS)
- Wasatch Ultra Growth Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:WAMCX)
- PDF Solutions - Embracing M&A As The Solution (NASDAQ:PDFS)
- PDF Solutions stock sinks following mixed Q4 results
- PDF Solutions, Inc. (PDFS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
19.57 19.97
Годовой диапазон
15.91 33.42
- Предыдущее закрытие
- 19.65
- Open
- 19.64
- Bid
- 19.94
- Ask
- 20.24
- Low
- 19.57
- High
- 19.97
- Объем
- 697
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- -0.30%
- 6-месячное изменение
- 3.16%
- Годовое изменение
- -36.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.