PDFS: PDF Solutions Inc
21.84 USD 1.78 (8.87%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PDFS hat sich für heute um 8.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.92 bis zu einem Hoch von 21.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die PDF Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.92 21.92
Jahresspanne
15.91 33.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.06
- Eröffnung
- 21.00
- Bid
- 21.84
- Ask
- 22.14
- Tief
- 20.92
- Hoch
- 21.92
- Volumen
- 1.095 K
- Tagesänderung
- 8.87%
- Monatsänderung
- 9.20%
- 6-Monatsänderung
- 12.98%
- Jahresänderung
- -30.25%
