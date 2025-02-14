货币 / PDFS
PDFS: PDF Solutions Inc
20.13 USD 0.19 (0.95%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PDFS汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点19.88和高点20.34进行交易。
关注PDF Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
19.88 20.34
年范围
15.91 33.42
- 前一天收盘价
- 19.94
- 开盘价
- 19.98
- 卖价
- 20.13
- 买价
- 20.43
- 最低价
- 19.88
- 最高价
- 20.34
- 交易量
- 287
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 0.65%
- 6个月变化
- 4.14%
- 年变化
- -35.71%
