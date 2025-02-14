CotationsSections
Devises / PDFS
Retour à Actions

PDFS: PDF Solutions Inc

22.01 USD 0.17 (0.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PDFS a changé de 0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.51 et à un maximum de 22.53.

Suivez la dynamique PDF Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PDFS Nouvelles

Range quotidien
21.51 22.53
Range Annuel
15.91 33.42
Clôture Précédente
21.84
Ouverture
21.92
Bid
22.01
Ask
22.31
Plus Bas
21.51
Plus Haut
22.53
Volume
927
Changement quotidien
0.78%
Changement Mensuel
10.05%
Changement à 6 Mois
13.86%
Changement Annuel
-29.70%
20 septembre, samedi