PDFS: PDF Solutions Inc
22.01 USD 0.17 (0.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PDFS a changé de 0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.51 et à un maximum de 22.53.
Suivez la dynamique PDF Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- PDF Solutions, Inc. (PDFS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: PDF Solutions Q2 2025 sees record revenue growth
- DA Davidson assumes coverage on PDF Solutions stock with Neutral rating
- PDF Solutions (PDFS) Q2 Sales Up 24%
- PDF Solutions (PDFS) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PDF Solutions earnings matched, revenue topped estimates
- Forrester Research (FORR) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- PDF Solutions (PDFS) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- DA Davidson maintains buy rating on PDF Solutions stock
- DA Davidson maintains BUY on PDF Solutions amid China risks
- PDF Solutions: Potential For Fast Growth Has Been Priced In (NASDAQ:PDFS)
- Wasatch Ultra Growth Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:WAMCX)
- PDF Solutions - Embracing M&A As The Solution (NASDAQ:PDFS)
- PDF Solutions stock sinks following mixed Q4 results
- PDF Solutions, Inc. (PDFS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
21.51 22.53
Range Annuel
15.91 33.42
- Clôture Précédente
- 21.84
- Ouverture
- 21.92
- Bid
- 22.01
- Ask
- 22.31
- Plus Bas
- 21.51
- Plus Haut
- 22.53
- Volume
- 927
- Changement quotidien
- 0.78%
- Changement Mensuel
- 10.05%
- Changement à 6 Mois
- 13.86%
- Changement Annuel
- -29.70%
20 septembre, samedi